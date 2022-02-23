В Башкирии нашли пропавшего подростка из Свердловской области

В Свердловской области 10 февраля пропала 16-летняя девушка, подросток вышла из дома. Связь с ней была потеряна сразу же. Полиция нашла девушку в Башкирии на территории Благоварского района спустя несколько дней.
По сообщению пресс-службы МВД по РБ, о пропаже дочери сообщила ее мама. Полицейские начали искать ребенка. Оказалось, что она может находиться в Благоварском районе Башкирии. Сюда она отправилась после переписки с возлюбленным. Девушка вызвала такси и отправилась в путь.
Полицейские связались с коллегами из Благоварского района, а те, получив ориентировку, приступили к поискам. И вот 16 февраля подростка нашли, ее доставили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.