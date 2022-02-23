Синоптики Башкирии предупредили о потеплении и мокром снеге

В Башкирии специалисты Гидрометцентра предупредили о значительном потеплении. В республике также ожидаются мокрый снег и гололедица.

На территории региона 24 февраля, по прогнозам синоптиков, ночью пройдет мокрый снег, днем он будет менее интенсивным. В отдельных районах прогнозируются гололед, снежные заносы на дорогах. Ветер будет умеренным, но в ночное время могут быть порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +3, -2 градусов. Ночью похолодает до 0, -5 градусов.