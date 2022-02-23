В Салавате в 2022 году в рамках нацпроекта проведут ремонт на 7,5 км дорог

В Башкирии продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Салавате в этом году будет проведен ремонт на нескольких дорогах общей протяженностью около 7,5 километров.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ рассказали, что в 2022 году будет произведен ремонт на улицах Уфимской, Горького, Б. Хмельницкого, Колхозной, Чекмарева, а также на ул. Пушкина.

Дорожные работы в городе стартуют 1 мая, а завершатся ориентировочно в конце июня этого же года.