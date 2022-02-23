Пенсионеру из Башкирии, забывшему заправить снегоход, понадобилась помощи спасателей

Житель Башкирии решил покататься на снегоходе, но забыл впрок заправить транспортное средство. Пришлось обращаться за помощью к спасателям.

Утром 23 февраля поступило сообщение, что гражданину 1958 года рождения требуется помощь, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Около деревни Чемаево в Караидельском районе республики у мужчины закончился бензин. Самостоятельно он добрался до ближайшей базы отдыха, чтобы направить обращение о помощи и согреться.

Спасатели из Павловки встретили пенсионера, доставили его до снегохода и помогли с заправкой транспорта. До нужного места мужчина добрался в сопровождении спасателей, прибывших ему на помощь.