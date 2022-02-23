В одной из деревень Башкирии открыли новый ФАП за 5 миллионов рублей

В новом фельдшерско-акушерском пункте будет работать фельдшер Зинфира Акчурина, общий стаж ее работы составляет более 20 лет. Данный ФАП будет обслуживать взрослое и детское население в количестве 938 жителей.

Пресс-служба Минздрава РБ