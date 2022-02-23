В одной из деревень Башкирии открыли новый ФАП за 5 миллионов рублей

В Башкирии появился еще один фельдшерско-акушерский пункт. Он открылся на днях в деревне Башкирская Ургинка, расположенной на территории Зианчуринского района.
В общей сложности, по данным республиканского Минздрава, строительство ФАПа и его оснащение обошлось примерно в 5 миллионов рублей. Работы проводились в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».
Главврач Исянгуловской больницы Денис Габаутдинов отметил, что открытие нового фельдшерско-акушерского пункта позволит повысить качество доврачебной медпомощи, диспансеризации, а также профилактики различных заболеваний.
Фото: пресс-служба Минздрава РБ