В одной из деревень Башкирии открыли новый ФАП за 5 миллионов рублей

В Башкирии появился еще один фельдшерско-акушерский пункт. Он открылся на днях в деревне Башкирская Ургинка, расположенной на территории Зианчуринского района.

Фото №1 - В одной из деревень Башкирии открыли новый ФАП за 5 миллионов рублей

В общей сложности, по данным республиканского Минздрава, строительство ФАПа и его оснащение обошлось примерно в 5 миллионов рублей. Работы проводились в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Главврач Исянгуловской больницы Денис Габаутдинов отметил, что открытие нового фельдшерско-акушерского пункта позволит повысить качество доврачебной медпомощи, диспансеризации, а также профилактики различных заболеваний.

В новом фельдшерско-акушерском пункте будет работать фельдшер Зинфира Акчурина, общий стаж ее работы составляет более 20 лет. Данный ФАП будет обслуживать взрослое и детское население в количестве 938 жителей.

Пресс-служба Минздрава РБ

Фото: пресс-служба Минздрава РБ

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