В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 16 349 пациентов

В России за последние сутки увеличились показатели по заболеваемости коронавирусом, а также смертности от заболевания. Опубликованы официальные данные на 23 февраля.

Согласно официальной информации, в России за сутки коронавирус выявили у 137 642 граждан. За период пандемии всего в стране зарегистрировали 15 795 570 фактов коронавируса. Госпитализировано за сутки 16 349 пациентов.