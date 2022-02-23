В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 16 349 пациентов

В России за последние сутки увеличились показатели по заболеваемости коронавирусом, а также смертности от заболевания. Опубликованы официальные данные на 23 февраля.
Согласно официальной информации, в России за сутки коронавирус выявили у 137 642 граждан. За период пандемии всего в стране зарегистрировали 15 795 570 фактов коронавируса. Госпитализировано за сутки 16 349 пациентов.
Сообщается, что в России за сутки было выписано 179 203 пациентов по выздоровлению, за все время пандемии – 12 836 228 пациентов. Скончались за сутки 785 человек, всего коронавирус унес жизни 347 816 граждан.