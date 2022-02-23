Жителей Уфы просят сообщать о наледи на крышах и кондиционерах МКД

Жителей Уфы в Управлении гражданской защиты города попросили обращать внимание на скопление наледи и снега на крышах, кондиционерах и оконных отливов многоквартирных домов. Также горожан просят не игнорировать таблички «Осторожно, сход снега».
Риски схода снега повышаются с наступлением более теплой погоды. Проходя мимо каких-либо зданий, граждан просят поднимать взгляд и оценивать ситуацию. Если есть риск схода снега или наледи, то стоит сменить маршрут. Также не стоит оставлять в таких местах автомобили.
Очистка крыш МКД входит в обязанности управляющих компаний. А вот очищать козырьки балконов, кондиционеры нужно уже собственникам жилья.