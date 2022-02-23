Жителей Уфы просят сообщать о наледи на крышах и кондиционерах МКД

Жителей Уфы в Управлении гражданской защиты города попросили обращать внимание на скопление наледи и снега на крышах, кондиционерах и оконных отливов многоквартирных домов. Также горожан просят не игнорировать таблички «Осторожно, сход снега».

Фото №1 - Жителей Уфы просят сообщать о наледи на крышах и кондиционерах МКД

Риски схода снега повышаются с наступлением более теплой погоды. Проходя мимо каких-либо зданий, граждан просят поднимать взгляд и оценивать ситуацию. Если есть риск схода снега или наледи, то стоит сменить маршрут. Также не стоит оставлять в таких местах автомобили.

Очистка крыш МКД входит в обязанности управляющих компаний. А вот очищать козырьки балконов, кондиционеры нужно уже собственникам жилья.

Не будьте равнодушными. Если вы видите, как в опасной зоне играют дети, – не проходите мимо. Постарайтесь объяснить ребятам, чтобы они выбрали иное место для игр. Не надейтесь, что кто-то другой подойдет и сделает замечание. То же касается и скопления снежных осадков на краях кровли: о подобных случаях сообщайте в управляющую компанию, в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы – тел. 279-90-00 либо по номеру «112».

Пресс-служба администрации Уфы
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