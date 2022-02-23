Жителей Уфы просят сообщать о наледи на крышах и кондиционерах МКД

Не будьте равнодушными. Если вы видите, как в опасной зоне играют дети, – не проходите мимо. Постарайтесь объяснить ребятам, чтобы они выбрали иное место для игр. Не надейтесь, что кто-то другой подойдет и сделает замечание. То же касается и скопления снежных осадков на краях кровли: о подобных случаях сообщайте в управляющую компанию, в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы – тел. 279-90-00 либо по номеру «112».

Пресс-служба администрации Уфы