Новый тест на иммунитет к COVID-19 покажет, надо ли делать прививку или нет

Кожный тест - диагностический и предназначен для оценки иммунитета к коронавирусу. В отношении инфекции такой тест более важен, чем тест на наличие антител.

Технология тестирования на Т-клеточный иммунитет известна - необходим забор крови из вены, выделение определенных клеток и соединение с вирусом. По истечению двух суток специальный прибор показывает результат.