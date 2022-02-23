Новый тест на иммунитет к COVID-19 покажет, надо ли делать прививку или нет

Кожный тест - диагностический и предназначен для оценки иммунитета к коронавирусу. В отношении инфекции такой тест более важен, чем тест на наличие антител.
Технология тестирования на Т-клеточный иммунитет известна - необходим забор крови из вены, выделение определенных клеток и соединение с вирусом. По истечению двух суток специальный прибор показывает результат.
Метод довольно продолжительный и дорогостоящий. Более того, для его применения необходимы высококвалифицированные сотрудники и медицинская база. Тем не менее, ученые поставили задачу создания теста, который можно было бы применять повсеместно.