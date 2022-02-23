Бактерии из носа могут стать причиной развития болезни Альцгеймера

Бактерия Chlamydia, ответственная за пневмонию и другие респираторные заболевания, попадает в центральную нервную систему и вызывает нарушения.

Австралийские учёные провели исследование, в ходе которого мышам были введены бактерии. В течение 72-х часов они заразили обонятельный и тройничные нервы, а затем - обонятельную луковицу. После попадания бактерий в ЦНС, они начинают вызывать изменения, связанные с болезнью Альцгеймера. За несколько дней накапливаются бета-амилоидные бляшки, являющиеся признаками когнитивного заболевания.