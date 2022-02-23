Вейпинг больше вредит мужчинам

Сердечно-сосудистая система мужского организма страдает гораздо больше, чем женского - к такому выводу пришли учёные из Университета штата Огайо.

Для исследования использовались мыши. Грызунов подвергали воздействию аэрозольной смеси электронных сигарет с двенадцати лет. В ходе опыта было выявлено, что в большинстве электронных сигарет содержится никотин - наркотик, приносящий вред формирующемуся мозгу подростка.