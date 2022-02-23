Учёные выяснили как аутизм влияет на детей

Большая часть исследований аутизма сосредоточена на мужском поле, так как расстройство аутистического спектра чаще встречается у мальчиков.
Исследователи из Стэнфордского университета решили изучить гендерные отличия в признаках аутизма. Командой было проанализировано 773 МРТ головного мозга. Выяснилось, что основные отличия паттернов мозга наблюдались в центрах, отвечающих за речь, зрительно-пространственное внимание и двигательную функцию.
На данный момент диагноз РАС устанавливают лишь в 3-5 лет, когда время для терапевтического вмешательства упущено.