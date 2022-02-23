У пауков есть аналог барабанной перепонки

В ходе эксперимента, вид пауков Larinioides sclopetarius поместили в ящик, где они сплели паутину. Далее, исследователи воздействовали на паутину различными звуками, замечая, что пауки реагируют на колебания. Можно сказать, что паутина служит для них барабанной перепонкой. Расстояние, на котором могут слышать пауки достигало 10 метров.