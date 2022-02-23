Учёные разработали экологически чистый способ утилизации отходов СИЗ

Процесс уничтожения представляет собой измельчение халатов, перчаток, масок и защитных очков. Далее кусочки помещаются в машину и под давлением подаётся горячая вода и сжатый воздух. Конечный продукт - вода и уксусная кислота. Побочные продукты - кислород и низкие концентрации углекислого газа, которые безопасно удаляются.