Учёные разработали экологически чистый способ утилизации отходов СИЗ

Канадские исследователи из университетов Отаго и Ватерлоо разработали способ безопасной утилизации отходов средств индивидуальной защиты.

Фото №1 - Учёные разработали экологически чистый способ утилизации отходов СИЗ

Процесс уничтожения представляет собой измельчение халатов, перчаток, масок и защитных очков. Далее кусочки помещаются в машину и под давлением подаётся горячая вода и сжатый воздух. Конечный продукт - вода и уксусная кислота. Побочные продукты - кислород и низкие концентрации углекислого газа, которые безопасно удаляются.

На данный момент исследователи предпринимают действия по масштабному внедрению такого способа переработки.

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