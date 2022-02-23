Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в День защитника Отечества

В нашей стране так сложилось, что это праздник всех мужчин – настоящих мужчин. Для меня как для руководителя республики это возможность почтить память тех, кто погиб во имя нашей страны, и выразить благодарность тем, кто сейчас находится на страже её границ. Это очень трогательные моменты. А генерал Шаймуратов стал для меня близким человеком.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан