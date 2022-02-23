Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в День защитника Отечества

В Уфе, в парке Победы, Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии в честь Дня защитника Отечества. От имени многонационального народа республики руководитель региона возложил цветы к памятнику, посвящённому бессмертному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь.
Также Радий Хабиров возложил цветы к монументам великих башкирских военачальников Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова.
Дань памяти отдали и руководители силовых ведомств республики, ветераны. Вспомнить подвиги героев пришли кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов.
Фото: пресс-служба Главы РБ