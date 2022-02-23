В Башкирии 8 героев удостоились ордена Минигали Шаймуратова

В День защитника Отечества 8 жителей республики стали кавалерами ордена генерал-майора Минигали Шаймуратова. Госнаграда была учреждена в 2019 году указом Радия Хабирова. Золотой звездой прославленного командира награждаются герои, проявившие мужество и самоотверженность при спасении людей, зачастую рискуя своей жизнью.

Военная походка даже на сцене. Валентин Солодовник – ветеран боевых действий в Сирии. Мундир, увешанный медалями, сегодня пополнился звездой Шаймуратова. На поле боя нужна не только смелость. Участие в переговорах с боевиками потребовало от майора дипломатичности. Рискуя жизнью, он вывел мирное население из населенных пунктов Восточной Гуты.

Это гордость за такую награду. Что именно это орден генерала Шаймуратова. Когда снимали фильм, я гордился тем, что он выходец из нашей республики. У меня гордость, что я имею эту награду, что глава республики вручил ее мне. Валентин Солодовник, майор, комендант военной комендатуры гарнизона 3-го разряда г. Уфы

Рисковал жизнью, спасая других, и следователь из Баймака Тимур Калимуллин. Героизм он проявил в мирное время. В ноябре 2020-го он спас из горящей квартиры троих детей. При этом о поступке Тимура руководство МВД узнало от благодарных жителей. Сам герой скромно промолчал.

Неважно, ты сотрудник или нет, по форме или нет. Человечность должна быть в каждом. Кто, если не мы? Тимур Калимуллин, следователь следственного отдела ОМВД России по Баймакскому району

Герои бывают не только в мундирах, но и в белых халатах. У врача перинатального центра Ильнура Масалимова есть опыт спасения даже на заснеженном поле. Пострадавший в автоаварии на трассе Авдон – Юматово мог бы и не дождаться скорой помощи. Реаниматолог восстановил дыхание и сердцебиение мужчины. К приезду неотложки он был готов к транспортировке.

К вечеру через своих коллег я узнал, что его прооперировали, и он пришел в сознание. Защитник Отечества – не только защитник границ. Защитники здоровья, защитники жизни – тоже защитники Отечества. Ильнур Масалимов, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №2 Республиканского клинического перинатального центра

Врачу-стоматологу спасать жизнь пришлось на высоте в несколько тысяч метров. Плохо на борту самолета стало полуторагодовалой девочке. Через два часа после взлёта маленькая пассажирка потеряла сознание.

Мне пришлось сделать непрямой массаж сердца, убрать запрокидывание языка, оказать реанимационные мероприятия и вернуть ребенка к жизни. Подвигом я это не считаю. Считаю, каждый уважающий себя в моей ситуации поступил бы также. Гузелия Валеева, заведующая лечебно-профилактическим отделением № 2 стоматологической поликлиники № 2 г. Уфы

Орден генерал-майора Шаймуратова был утвержден 3 года назад. Указ о госнаграде подписал глава республики Радий Хабиров. Перед началом церемонии руководитель Башкортостана отметил, что в зале собрались люди, которые знают настоящую цену мирной жизни, когда над головой не рвутся снаряды и не свистят пули.

Башкортостан всецело поддерживает решение Президента РФ В.В. Путина и парламента нашей страны о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Этот исторический шаг стал единственной возможностью вернуть мир на многострадальную донецкую землю, спасти жителей от геноцида, остановить рост военной угрозы у наших границ. Башкортостан, как это уже было в 2014-15 гг. вновь готов принять в эти дни эвакуированных из Донбасса. В республике развернут оперативный штаб. И подготовлены условия для размещения двух тысяч человек. Мы находимся на постоянной связи с МЧС России. Жители Донбасса – родные для нас люди. 23 февраля следующего года мы будем отмечать скорбную дату – 80-летие трагической гибели героя РФ М. Шаймуратова. Легендарный командир погиб в неравном бою за Донбасс, который вновь стал символом мужества и стойкости. Мы благодарны жителям Донбасса за то, что они свято чтят память башкирских воинов. И, конечно, окажем им в трудную минуту необходимую поддержку. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Готовность помочь оказавшимся в беде выразили все, кто был сегодня в зале. Спасение других сопровождает их всю жизнь.

Мое личное мнение, конечно, мы поддерживаем нашего Президента РФ. Конечно, мы поддерживаем его решение о признании ДНР и ЛНР. Мы просто обязаны им помогать. Это наша обязанность. Рафик Ихсанов, герой России, полковник запаса