Сотрудники Госкомитета Башкирии по ЧС сопроводят из Ростова беженцев с Донбасса

Сейчас в регионе развернуто 25 пунктов временного размещения, способных принять более трех тысяч человек. Между тем республики Донбасса ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. По словам местных жителей, они ждали этого дня восемь лет. Среди вышедших на улицы с флагом России и родители первого Главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в 2018 году.