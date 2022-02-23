Сотрудники Госкомитета Башкирии по ЧС сопроводят из Ростова беженцев с Донбасса

В Ростов вылетели 10 сотрудников Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Они будут сопровождать вынужденных переселенцев, направляющихся в нашу республику. Около 150 волонтеров изъявили желание встретить жителей ЛНР и ДНР на железнодорожном вокзале Уфы. 

Сейчас в регионе развернуто 25 пунктов временного размещения, способных принять более трех тысяч человек. Между тем республики Донбасса ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. По словам местных жителей, они ждали этого дня восемь лет.  Среди вышедших на улицы с флагом России и родители первого Главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в 2018 году.

Фото №1 - Сотрудники Госкомитета Башкирии по ЧС сопроводят из Ростова беженцев с Донбасса

Меня такие чувства переполняли, я летела сюда, к сыну, слезы хлынули. Я обняла портрет и сказала: «Это твоя заслуга, сынок, и твоей команды. Ты наша гордость».

Тамара Захарченко, мама погибшего Александра Захарченко

Слезы брызнули, слезы радости. Так и должно было быть, просто немного затянулось. Мы все равно русские, говорим на русском, думаем на русском, так что мы часть России.

Владимир Захарченко, отец погибшего Александра Захарченко
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