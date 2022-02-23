Памятные мероприятия и модернизация летной школы: как в Башкирии отметят 100-летие Мусы Гареева

Радий Хабиров провел заседание оргкомитета по празднованию 100-летия единственного в Башкортостане дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Принято решение о проведении больших мероприятий в Уфе и на родине легендарного летчика, в Илишевском районе. Глава региона посетил Уфимскую общеобразовательную школу-интернат с первоначальной летной подготовкой и дал ряд поручений.

Радий Хабиров впервые в Уфимской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Глава Башкортостана осмотрел, как живут кадеты, пообщался с преподавателями, посетил музей и поздравил с Днем защитников Отечества коллектив. Лучшие воспитанники и сотрудники получили почетные грамоты и благодарности от руководителя Башкортостана.

Один из награжденных – Родион Чекалов. Говорит, что каждый день он и его сослуживцы стараются делать все, чтобы соответствовать имени и характеру легендарного летчика Мусы Гареева. А сегодня – особенный день.

Я решил связать свою жизнь с защитой Родины, потому что я считаю, что мужчина должен оберегать свою семью, землю, на которой он живет. Лично я хочу стать военным летчиком и хочу защищать нашу Родину с небес. А о Мусе Гарееве я знаю, что он дважды Герой Советского Союза, он наш земляк, он сделал огромное количество боевых вылетов. За что и получил дважды Героя Советского Союза. Родион Чекалов, старший сержант Уфимской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Мусы Гареева

Муса Гареев во время Великой Отечественной совершил 250 боевых вылетов. Мог ориентироваться в воздухе при любой ситуации. За участие в Сталинградской битве получил свою первую боевую награду. Воевал на Донбассе, освобождал Крым и Белоруссию. Его авиаполк действовал там, где бои вела легендарная 112-я Башкавдивизия. Про него говорят: был бесстрашным, мужественным и в то же время скромным человеком. Стал единственным в истории войны дважды Героем Советского Союза, которому вручили обе золотые звезды в один день.

Когда я вспоминаю о том, как началась для меня война, перед моими глазами всегда встает разрушенный, сожженный город Ленинград. Так как я здесь получил свое первое боевое крещение. Муса Гареев, дважды Герой Советского Союза (д/ф «100 имен Башкортостана»)

Радий Хабиров провел совещание по вопросам подготовки и празднования 100-летия со дня рождения Мусы Гареева. Основные события пройдут в этом году, 8 и 9 июля, в Уфе и в Илишевском районе – на малой родине героя. Будут благоустроены памятники, мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память дважды Героя Советского Союза. На территории УГАТУ запланирована реконструкция постамента с самолетом Миг-19. Этот памятник 7 мая 1974 года как раз открывал сам Муса Гареев. В 2022 году также проведут благоустройство бульвара Славы и сквера имени Мусы Гареева в Уфе. Башкортостан поддержит и именитую школу-интернат.

Земельные отношения надо здесь урегулировать. Есть ряд вопросов по кадетскому корпусу. 23-24 годы проектирование нового спального корпуса, физкультурного объекта, здесь, в этой школе, а в 24 году попытаться поставить на капитальный ремонт эту школу. Потому что на 24 год мы наши ресурсы определили на строительство наших объектов в Уфе, но я думаю, что завершение работ 26 год. Я надеюсь, что через 4 года тут будет другая обстановка. Школа удивительная, это центр подготовки кадров для нашей армии, офицерский состав, я восхищен просто. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К празднованию 100-летия Мусы Гареева готовится и Национальный архив Башкортостана. Здесь организовали выставку, где представлены личные подлинные документы, семейный уникальный фотоархив, автобиография.

В нашем архиве хранятся документы дважды Героя Советского Союза. Среди них очень интересная автобиография, была написана в 1965 году. Послужной список, где мы видим его заслуги, награды. Также характеристика боевая. Айгуль Уракаева, заместитель начальника отдела архива печати Национального архива Республики Башкортостан