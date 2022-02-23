Памятные мероприятия и модернизация летной школы: как в Башкирии отметят 100-летие Мусы Гареева

Радий Хабиров провел заседание оргкомитета по празднованию 100-летия единственного в Башкортостане дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Принято решение о проведении больших мероприятий в Уфе и на родине легендарного летчика, в Илишевском районе. Глава региона посетил Уфимскую общеобразовательную школу-интернат с первоначальной летной подготовкой и дал ряд поручений.
Радий Хабиров впервые в Уфимской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Глава Башкортостана осмотрел, как живут кадеты, пообщался с преподавателями, посетил музей и поздравил с Днем защитников Отечества коллектив. Лучшие воспитанники и сотрудники получили почетные грамоты и благодарности от руководителя Башкортостана.
Один из награжденных – Родион Чекалов. Говорит, что каждый день он и его сослуживцы стараются делать все, чтобы соответствовать имени и характеру легендарного летчика Мусы Гареева. А сегодня – особенный день.
Муса Гареев во время Великой Отечественной совершил 250 боевых вылетов. Мог ориентироваться в воздухе при любой ситуации. За участие в Сталинградской битве получил свою первую боевую награду. Воевал на Донбассе, освобождал Крым и Белоруссию. Его авиаполк действовал там, где бои вела легендарная 112-я Башкавдивизия. Про него говорят: был бесстрашным, мужественным и в то же время скромным человеком. Стал единственным в истории войны дважды Героем Советского Союза, которому вручили обе золотые звезды в один день.
Радий Хабиров провел совещание по вопросам подготовки и празднования 100-летия со дня рождения Мусы Гареева. Основные события пройдут в этом году, 8 и 9 июля, в Уфе и в Илишевском районе – на малой родине героя. Будут благоустроены памятники, мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память дважды Героя Советского Союза. На территории УГАТУ запланирована реконструкция постамента с самолетом Миг-19. Этот памятник 7 мая 1974 года как раз открывал сам Муса Гареев. В 2022 году также проведут благоустройство бульвара Славы и сквера имени Мусы Гареева в Уфе. Башкортостан поддержит и именитую школу-интернат.
К празднованию 100-летия Мусы Гареева готовится и Национальный архив Башкортостана. Здесь организовали выставку, где представлены личные подлинные документы, семейный уникальный фотоархив, автобиография.
Радий Хабиров подчеркнул, что Муса Гареев – тот, на примере которого нужно воспитывать молодежь. С честью прошел войну. Подготовил сотни молодых пилотов, вел активную общественную работу, занимался военно-патриотическим воспитанием. Память о дважды Герое Советского Союза жива, и он наш современник, который связывает поколения на века.