В Башкирию из Франции привезли копии наскальных изображений пещеры Шульган-Таш

Сделаны в Монтиньяке и успешно доставлены в Башкортостан. Французские специалисты завершили работу по созданию точных копий наскальных изображений пещеры Шульган-Таш. В скором времени их можно будет увидеть в одноименном музейном комплексе.
Пусть и не времена палеолита, когда были нанесены оригиналы этих рисунков, но, как и в древности, последние штрихи они наводят пальцами. Монтаж всех трёх панно с фрагментами наскальной живописи пещеры Шульган-Таш завершен, остаётся заделать швы.
Восточное и западное панно состоят из шести частей. Разделили их для удобства транспортировки. В Бурзян из Монтиньяка копии фрагментов стен пещеры с древними наскальными изображениями ехали 12 дней. Примерно полгода французские художники-реставраторы трудились над созданием самих факсимиле. Каждый изгиб и мельчайшая точка – все как в оригинале. Размеры и цветовая гамма тоже сохранены.
Координировал процесс создания копий Эудаль Гийамет. С 2015 года это уже 15-й его приезд в Башкортостан. Специалист из Андорры имеет огромный опыт работы по сохранению наскальной живописи в пещерах, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Ласко, Шове Руфиньяк во Франции, Суева дель Пендо и Эль-Кастильо в Испании. Теперь еще и Шульган-Таш, которая по-своему уникальна, говорит Эудаль.
Эудаль Гийамет получил широкую известность в России как специалист, открывший миру рисунок верблюда в пещере Шульган-Таш. Изображение бактриана было обнаружено в 2017 году, во время расчистки части панно «Лошади и знаки» в зале Хаоса от кальцитового натёка. Теперь этот рисунок, как и копии остальных фрагментов наскальной живописи пещеры, будут доступны в музейном комплексе.
Завершить все работы должны к концу марта, а в начале июля запланировано открытие. Новый музей должен стать не только местом притяжения для туристов. Есть предложение от института археологии Российской академии наук – создать в будущем на базе комплекса центр палеоискусства России.