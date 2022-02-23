В Башкирию из Франции привезли копии наскальных изображений пещеры Шульган-Таш

Сделаны в Монтиньяке и успешно доставлены в Башкортостан. Французские специалисты завершили работу по созданию точных копий наскальных изображений пещеры Шульган-Таш. В скором времени их можно будет увидеть в одноименном музейном комплексе.

Пусть и не времена палеолита, когда были нанесены оригиналы этих рисунков, но, как и в древности, последние штрихи они наводят пальцами. Монтаж всех трёх панно с фрагментами наскальной живописи пещеры Шульган-Таш завершен, остаётся заделать швы.

Восточное и западное панно состоят из шести частей. Разделили их для удобства транспортировки. В Бурзян из Монтиньяка копии фрагментов стен пещеры с древними наскальными изображениями ехали 12 дней. Примерно полгода французские художники-реставраторы трудились над созданием самих факсимиле. Каждый изгиб и мельчайшая точка – все как в оригинале. Размеры и цветовая гамма тоже сохранены.

Панно воссозданы с максимальной точностью того, что существует в пещере. Потому что мы воспроизводили мельчайшие натёки кальцита, мельчайшие трещины, которые существуют в наскальной основе реальных фотографий, снятых в пещере. Ален Далис, руководитель мастерской по созданию реплик пещер /Франция/

Координировал процесс создания копий Эудаль Гийамет. С 2015 года это уже 15-й его приезд в Башкортостан. Специалист из Андорры имеет огромный опыт работы по сохранению наскальной живописи в пещерах, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Ласко, Шове Руфиньяк во Франции, Суева дель Пендо и Эль-Кастильо в Испании. Теперь еще и Шульган-Таш, которая по-своему уникальна, говорит Эудаль.

Больше всего меня поразило качество рисунков, которые я увидел на стенах этой пещеры. Изображение верблюда и вовсе невозможно увидеть ни в какой другой пещере. В то же время Шульган-Таш – единственная и неповторимая, поскольку находится на расстоянии 4 тысяч км от всех остальных пещер с палеолитической живописью. Эудаль Гийамет, специалист в области наскальной и настенной живописи /Андорра/

Эудаль Гийамет получил широкую известность в России как специалист, открывший миру рисунок верблюда в пещере Шульган-Таш. Изображение бактриана было обнаружено в 2017 году, во время расчистки части панно «Лошади и знаки» в зале Хаоса от кальцитового натёка. Теперь этот рисунок, как и копии остальных фрагментов наскальной живописи пещеры, будут доступны в музейном комплексе.

Музейный комплекс – это не только музей, у нас тут два конференц-зала, рабочие кабинеты, фондохранилища, лаборатории, и здесь созданы все условия для исследования наскального искусства. Фаузиль Маликов, директор историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш»