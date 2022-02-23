В Уфе презентовали волонтерскую программу оргкомитета Чемпионата мира по волейболу

В Уфе прошла презентация волонтерской программы оргкомитета Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд. В этом году в августе в столице республики, а также в ряде других городов пройдет отборочный этап турнира.

Башкирский государственный аграрный университет выбран региональным центром по подготовке волонтеров. Они будут задействованы на чемпионате по 18 различным направлениям.