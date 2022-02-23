В Уфе развернулась выставка военной истории и оружия

Подержать в руках винтовку Мосина и башкирский лук сегодня можно было в Конгресс-холле «Торатау». В честь Дня защитника Отечества развернули выставку военной истории и оружия. Сотрудники Росгвардии продемонстрировали современную технику и обмундирование, а поисковики рассказали истории своих находок, которые спустя 7 десятков лет заставляют плакать.

Тут играло роль не только качество оружия, но и мастерство лучника. Прозвище, данное французами башкирам сначала в шутку – «северные амуры», уже позже наводило на его авторов страх. Наконечники стрел различались, словно пули, калибром. Одни с первого раза валили лошадь, другие благодаря своей миниатюрности с легкостью пробивали вражескую кольчугу. Лук не случайно стал основным оружием башкирских всадников.

Башкиры шли на войну, в чем были, им было велено явиться со своим оружием, со своими лошадьми. По указу императрицы Анны Иоанновны башкирам запрещалось иметь огнестрельное оружие и кузницы, поэтому они пошли с луками. Юлай Галиуллин

Они вновь встретились спустя 210 лет. Правда, тогда «северные амуры» и офицеры уфимского пехотного полка вряд ли могли так спокойно беседовать. В 1812 плечом к плечу они бились с французами на полях Бородинского сражения. Битва уже давно окончена, но друг к другу обращения согласно уставу.

Вереница столов растянулась, словно историческая кинолента, где на некоторых кадрах невозможно сдержать слёз. За каждым предметом, найденным поисковиками, скрывается трагедия. Бросить винтовку, к примеру, солдат просто так не мог. Значит, был убит или тяжело ранен. Поисковики до сих пор натыкаются на ужасающие находки, что скрывает и, казалось, помнит только земля. Три года назад они обнаружили останки 153 человек на месте уничтоженной немцами деревни Вороново в Ленинградской области.

Когда смотришь на них, понимаешь эту трагедию. Например, пятилетний мальчишка, сжимающий нож перед смертью. Там в основном были женщины и дети, ни одного красноармейца. Деревня была уничтожена немцами целенаправленно. Мы случайно нашли ее. Владимир Волков, руководитель регионального отделения поискового движения России в Республике Башкортостан

Рядом с прошлым соседствует настоящее. Но эти ребята в силу службы не особо разговорчивы. Сотрудники ОМОНа продемонстрировали, насколько разными они могут быть. Экипировка в зависимости от ситуации.

С другими обладателями этой награды, кстати, повезло стоять юнармейцам. Вот только Герои Российской Федерации были на фотографиях. Такая интерактивная выставка, где вам лично расскажут о подвигах офицеров. Многие из этих ребят и сами хотят связать свою жизнь с мундиром.

Экспозицию в Конгресс-холле «Торатау» посетил и глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона ознакомился с пунктом приёма на контрактную службу в вооруженные силы. Те, кто уже примерил офицерские погоны, о своем выборе не жалеют.