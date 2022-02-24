В Башкирии стадо коров повредило автомобиль мужчины

Житель Башкирии обратился в суд с жалобой на деятельность предпринимательницы, которая разводит крупный рогатый скот.
Причиной обращения стало повреждение автомобиля мужчины. Оказалось, в Краснокамском районе осенью на берегу реки стадо коров повредило лакокрасочное покрытие на автомобиле сельчанина. За животными в этот момент никто не следил.
Экспертиза установила, что причиненный ущерб можно оценить в 32 800 рублей. Суд также посчитал, что случившееся – вина недобросовестной предпринимательницы. С неё взыскали сумму ущерба, а также судебные расходы.