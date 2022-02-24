В Башкирии мужчина поджёг дом матери и соседки, чтобы отомстить

В Башкирии перед судом предстал житель Хайбуллинского района. Его обвинили в умышленном поджоге.

Оказалось, сельчанин разозлился на мать и отчима из-за бытовых разногласий. В состоянии алкогольного опьянения он совершил поджог сена на территории дома. Огонь быстро распространился и на территорию соседей.

Сам мужчина с места происшествия скрылся. Огонь нанёс повреждения имуществу. Однако из людей никто не пострадал. Полиция успешно восстановила картину событий и задержала подозреваемого. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на один год.