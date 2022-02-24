В Башкирии стартовал проект Евразийского НОЦ, основанный на инициативе школьников

Дети могут привлечь из бюджета средства для реализации идей в своей школе. В Башкортостане стартовал соответствующий проект Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Указ был подписан главой республики в прошлом году. Проекты детей могут включать в себя как проведение различных мероприятий – творческих, просветительских, спортивных, так и, к примеру, создание зон отдыха, медиацентров, кинозалов.

Основы создания и реализация проекта буквально на пальцах. Канцелярские принадлежности – ресурс и инструмент. Все элементарно. Прежде чем приступить к работе, нужно создать модель башни. Это и будет проект. А вот дальше наступает время постройки.

В команде у каждого своя роль. Пока одни создают при помощи стиплера, ножниц и скотча элементы будущей башни, другие их разукрашивают. На все дается десять минут. Успех зависит именно от четкой коллективной работы.

После мастер-класса от игровых проектов перешли к реальным. Пять учеников выступили с презентациями своих инициатив. Среди них и обустройство фитнес-зала, и музыкального пространства, где дети смогут записывать песни и репетировать выступления. А вот Динара Сибагатова предложила создать школьное телевидение.

Идея Данияра Диярова – создать в школе коворкинг-зону. Для этих целей он предлагает использовать площадку на третьем этаже. Многофункциональное пространство позволит учащимся не только отдохнуть, но готовить и проводить творческие мероприятия.

Выбрать проект должны сами школьники, тем самым решив, что им необходимо в стенах учебного заведения.

Победу одержал проект команды Данияра Диярова. Коворкинг-зона будет представлена на общереспубликанском этапе. В этом году в конкурсе участвуют школы из 20 муниципалитетов. Реализовать планируется порядка 60 предложений детей.