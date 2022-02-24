ППМИ: в Башкирии сельчане намерены отреставрировать стелу Победы и благоустроить сквер

В Бижбулякском районе жители деревни Елбулак-Матвеевка намерены отреставрировать стелу Победы и полностью благоустроить территорию сквера, в котором проходят все массовые мероприятия. Своими силами сделать это сложно, поэтому сельчане приняли решение участвовать в Программе поддержке местных инициатив.
Стела Победы для жителей Елбулак-Матвеевки особенное место. Мемориал установили в конце 70-х. Теперь пришло время его капитального ремонта. Для этого жители решить воспользоваться Программой поддержки местных инициатив.
По правилам ППМИ кроме бюджетного финансирования и поддержки спонсоров часть денег должны собрать сами жители. И в этом вопросе у сельчан полное единогласие.
На благоустройство парка согласно смете потребуется 680 тысяч рублей, 10% от которых соберет население. Рядом с именами тех, кто остались на полях сражений, выбьют фамилии односельчан, которые вернулись домой с победой.