ППМИ: в Башкирии сельчане намерены отреставрировать стелу Победы и благоустроить сквер

В Бижбулякском районе жители деревни Елбулак-Матвеевка намерены отреставрировать стелу Победы и полностью благоустроить территорию сквера, в котором проходят все массовые мероприятия. Своими силами сделать это сложно, поэтому сельчане приняли решение участвовать в Программе поддержке местных инициатив.

Стела Победы для жителей Елбулак-Матвеевки особенное место. Мемориал установили в конце 70-х. Теперь пришло время его капитального ремонта. Для этого жители решить воспользоваться Программой поддержки местных инициатив.

Мы несколько раз собирались и в прошлом году, и в этом году. Единогласно народ поддержал инициативу. У нас даже есть спонсоры, которые готовы помочь в этой программе. Они будут участвовать.

Зоя Данилова, староста д. Елбулак-Матвеевка

По правилам ППМИ кроме бюджетного финансирования и поддержки спонсоров часть денег должны собрать сами жители. И в этом вопросе у сельчан полное единогласие.

Фото №1 - ППМИ: в Башкирии сельчане намерены отреставрировать стелу Победы и благоустроить сквер

Я на все 200% готова поддержать эту программу. Должно было это давно случиться. Это память для наших детей и внуков. Чтобы мы могли их сюда привести и показать – вот твой прапрадедушка, они воевали, они выиграли войну.

Ирина Константинова, жительница д. Елбулак-Матвеевка

 Будем участвовать. Если пройдем, финансово, возможно, физически если будет время, то приедем и тоже будем помогать.

Олег Сергеев, уроженец д. Елбулак-Матвеевка

На благоустройство парка согласно смете потребуется 680 тысяч рублей, 10% от которых соберет население. Рядом с именами тех, кто остались на полях сражений, выбьют фамилии односельчан, которые вернулись домой с победой.

Подарки без запарки
Акции БСТ
Пенальти