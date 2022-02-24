ППМИ: в Башкирии сельчане намерены отреставрировать стелу Победы и благоустроить сквер

Мы несколько раз собирались и в прошлом году, и в этом году. Единогласно народ поддержал инициативу. У нас даже есть спонсоры, которые готовы помочь в этой программе. Они будут участвовать.

Зоя Данилова, староста д. Елбулак-Матвеевка