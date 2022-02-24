В Башкирии осудят трёх руководителей за отравление пары угарным газом

В Башкирии перед судом предстанут руководители трёх коммерческих фирм за смерть молодой пары от отравления угарным газом.
В феврале 2020 года 18-летний парень и 17-летняя девушка были найдены без признаков жизни в одной из квартир в пятиэтажке в Бирске. Молодая пара скончался из-за отравления угарным газом. Экспертиза установила, что в дымоходе и вентиляционных каналах отсутствовала тяга, из-за чего произошло скопление продуктов горения природного газа от работающего котла.
Обвиняемые свою вину признали лишь частично. Дело направлено в суд.