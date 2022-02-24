В Башкирии осудят трёх руководителей за отравление пары угарным газом

Один из обвиняемых, возглавлявший филиал ЗАО «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ», не организовал первичное обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов, в результате чего они были введены в эксплуатацию с нарушениями, допущенными на этапе строительства многоквартирного дома. Он же и руководитель ООО «Газавтоматика» не провели мероприятия по исследованию и техническому обслуживанию вышеуказанного оборудования.

прокуратура РБ