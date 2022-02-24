В Башкирии осудят трёх руководителей за отравление пары угарным газом

В Башкирии перед судом предстанут руководители трёх коммерческих фирм за смерть молодой пары от отравления угарным газом.

Фото №1 - В Башкирии осудят трёх руководителей за отравление пары угарным газом

В феврале 2020 года 18-летний парень и 17-летняя девушка были найдены без признаков жизни в одной из квартир в пятиэтажке в Бирске. Молодая пара скончался из-за отравления угарным газом. Экспертиза установила, что в дымоходе и вентиляционных каналах отсутствовала тяга, из-за чего произошло скопление продуктов горения природного газа от работающего котла.

Один из обвиняемых, возглавлявший филиал ЗАО «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ», не организовал первичное обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов, в результате чего они были введены в эксплуатацию с нарушениями, допущенными на этапе строительства многоквартирного дома. Он же и руководитель ООО «Газавтоматика» не провели мероприятия по исследованию и техническому обслуживанию вышеуказанного оборудования.

прокуратура РБ

Обвиняемые свою вину признали лишь частично. Дело направлено в суд.

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