Уфимский «Кировец» завершил групповой этап чемпионата России Высшей лиги по хоккею с мячом двумя матчами против «Знамя-Удмуртии». В первой игре столичные хоккеисты одержали разгромную победу над коллективом из Воткинска. Первый тайм встречи завершился со счётом 5:0. Итоговый счет матча – 9:3.

Мы готовились к этой игре, знали, что «Знамя» – сильный соперник. Думаю, у нас хороший настрой, плюс мы забили почти всё, что создали.

У нас и мотивация, плюс свою игру начали находить. Играем от себя, не подстраиваемся ни под кого.

Вторая игра сложилась для подопечных Алексея Кузьмина менее удачно. Впервые повести в счёте «Кировец» смог лишь в начале второго тайма, но в итоге уступил со счетом 2:5. Набрав 52 очка, уфимский коллектив вышел в финальный этап соревнований со второго места. Итоговый турнир состоится в марте.