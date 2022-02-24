В Уфимском районе открылась обновленная библиотека

Селфи-зона, театр, арт-пространство. Всё это объединила в себе библиотека. Обновленное книгохранилище открылось в селе Дмитриевка Уфимского района. После перепланировки помещения стало многофункциональным. Средства на капитальный ремонт выделил муниципалитет.

Дебютный прямой эфир в Instagram. И сразу профессионально – с селфи-лампой и штативом. Героиня выпуска первая заведующая библиотекой. Книгохранилище со времен ее работы видоизменилось. Но такого масштабного обновления не было. Маленькие книгочеи сразу поставили плюс техническим новинкам.

Библиотека после ремонта перестала быть просто книгохранилищем. Теперь это многофункциональное арт-пространство. Есть мультимедийная зона для конференций и показа фильмов. Есть возможность читать с планшета – на обустроенном для комфортного сидения подоконнике. Появилась тихая комната, отделенная дверью – для занятий творчеством. И просторный детский зал.

Из бюджета Уфимского района на обновление выделили чуть больше четырех миллионов рублей. Полностью обновили мебель. Закупились техникой – планшеты, проекторы. Хотя оснащаться гаджетами еще придется. В Дмитриевке порядка полутора тысяч читателей. Жители других населенных пунктов, скорее всего, тоже захотят записаться именно в эту.

Кроме того, на площадке библиотеки делают театральные постановки. Все прочитанное выливается в мини-спектакль. Дети сами вырезают фигуры из бумаги. Есть и ростовые куклы – так создалась театральная труппа при библиотеке.