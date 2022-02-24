В Башкирии 176 жилых домов остались без отопления

Сегодня, 24 февраля, в Белорецке почти 200 жилых домов остались без тепла. Инцидент произошёл из-за аварии на магистральной теплотрассе.

В общей сложности без тепла остались 176 жилых домов и 14 социальных объектов. На месте уже ведутся плановые работы по устранению утечки. Оказалось, труба дала течь ещё пять дней назад, но к ремонту и отключению отопления прибегли после праздничного дня.