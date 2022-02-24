В Уфе появится новый автобусный маршрут №17с

В Уфе появится новый автобусной маршрут от ГУП «Башавтотранс». Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Башкирии.
В столице появится маршрут №17с «Микрорайон Белореченский – ТЦ «Центральный». Первые три недели автобусы по новому маршруту будут курсировать в тестовом режиме.
Первый рейс выйдет в 07:10, а последний – в 21:35. Всего за день будет совершено 72 рейса. В час пик интервал движения между автобусами – 20 минут, а в остальное время – 30.
В автобусе можно будет расплатиться любым удобным способом. Также рейс включен в программу «счастливый час» при оплате картой «Алга».