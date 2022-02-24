Сбербанк опроверг информацию о блокировке счетов физических и юридических лиц
В социальных сетях активно распространяется информация о блокировке счетов физических и юридических лиц в Сбербанке. Представители банка прокомментировали данное сообщение.
Сбербанк официально опроверг информацию о блокировке счетов и попросил не поддаваться панике, а также дополнительно проверять информацию у официальных источников.
Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях.