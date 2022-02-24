Эксперты из Башкирии высказались о спецоперации на Донбассе

Сегодня утром Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Глава государства объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.
Решение о вводе войск было принято согласно подписанным с ДНР и ЛНР договорам о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Операция, по словам президента, предполагает защиту населения Донбасса, оккупация Украины не входит в планы России.
Россия не ставит целью захватить Украину. Военная спецоперация прежде всего направлена на принуждение киевских властей к миру, считают эксперты. Поэтому поводу высказались и представители Башкортостана. Полковник запаса Ильдар Бикбаев уверен, что дипломатическим путем вопрос было уже не решить.
Тем временем другой эксперт в военных вопросах, председатель Морского собрания республики Юлай Муратов, считает, что кровопролитие на Донбассе остановить без вмешательства России было невозможно. Все эти годы киевские власти продолжали нарушать минские соглашения и наращивали военную мощь за счет поддержки со стороны США и стран НАТО, говорит Муратов. Такое сотрудничество, по мнению эксперта, – это угроза безопасности нашей стране.