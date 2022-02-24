Эксперты из Башкирии высказались о спецоперации на Донбассе

Сегодня утром Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Глава государства объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Решение о вводе войск было принято согласно подписанным с ДНР и ЛНР договорам о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Операция, по словам президента, предполагает защиту населения Донбасса, оккупация Украины не входит в планы России. 

Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.

Владимир Путин
Фото №1 - Эксперты из Башкирии высказались о спецоперации на Донбассе

Россия не ставит целью захватить Украину. Военная спецоперация прежде всего направлена на принуждение киевских властей к миру, считают эксперты. Поэтому поводу высказались и представители Башкортостана. Полковник запаса Ильдар Бикбаев уверен, что дипломатическим путем вопрос было уже не решить. 

Народ Донбасса 8 лет терпел и постоянно испытывал нападки со стороны вооруженных формирований Украины, что привело к гибели более 10 тысяч мирных граждан, в том числе граждан Российской Федерации. Я надеюсь, что специальная операция быстро завершится наведением порядка, мира, принуждением киевских властей к миру.

Ильдар Бикбаев, член регионального штаба Общероссийского народного фронта, полковник запаса

Тем временем другой эксперт в военных вопросах, председатель Морского собрания республики Юлай Муратов, считает, что кровопролитие на Донбассе остановить без вмешательства России было невозможно. Все эти годы киевские власти продолжали нарушать минские соглашения и наращивали военную мощь за счет поддержки со стороны США и стран НАТО, говорит Муратов. Такое сотрудничество, по мнению эксперта, – это угроза безопасности нашей стране.

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Я вот думаю, подошло то время, когда Россия может гордо постоять за себя и ответить на все военные и внешние угрозы со стороны НАТО.

Юлай Муратов, председатель региональной общественной организации «Морское собрание Республики Башкортостан»
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