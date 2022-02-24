Радий Хабиров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России

Башкортостан и Узбекистан укрепляют сотрудничество. Радий Хабиров провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России, на которой обсуждались совместные проекты.
Как отметил глава Башкортостана, Узбекистан, наряду с Беларусью и Казахстаном, – еще один надежный партнер в сфере экономического сотрудничества. По уровню товарооборота для нашего региона это третий партнер в России и одиннадцатый среди 128 стран – торговых партнёров в мире. По итогам 2021 года товарооборот между Башкортостаном и Узбекистаном составил 113 млн долларов. Это почти в 2 раза больше товарооборота 2017 и 2018 годов и на 14 % выше значений 2019 года. При этом большая часть (86%) оборота приходится на наш экспорт.
Башкирские предприятия могли бы участвовать в модернизации нефтегазохимических мощностей в Узбекистане. Наша республика готова поставлять прицепную, почвообрабатывающую и кормозаготовительную технику, биопрепараты и продукцию АПК.