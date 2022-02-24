Радий Хабиров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России

В наших судьбах есть дата 11 октября 2018 года – вы приступили к исполнению обязанностей посла, а я приступил к исполнению обязанностей главы республики. Вот видите, мы в одно время приступили. Вы представляете страну, которая нам близка, дорога, понятна, с которой мы очень хотим работать вместе. Мы ведь такой непростой путь прошли. И вот в эти периоды мы оказывали друг другу помощь. Наши 30 медиков в непростое время были в Узбекистане и оказывали помощь. До сих пор теплые отношения, до сих пор переписываются. Так и должно быть – в тяжелое время друг другу помогать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан