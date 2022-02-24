Радий Хабиров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России

Башкортостан и Узбекистан укрепляют сотрудничество. Радий Хабиров провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России, на которой обсуждались совместные проекты.

Как отметил глава Башкортостана, Узбекистан, наряду с Беларусью и Казахстаном, – еще один надежный партнер в сфере экономического сотрудничества. По уровню товарооборота для нашего региона это третий партнер в России и одиннадцатый среди 128 стран – торговых партнёров в мире. По итогам 2021 года товарооборот между Башкортостаном и Узбекистаном составил 113 млн долларов. Это почти в 2 раза больше товарооборота 2017 и 2018 годов и на 14 % выше значений 2019 года. При этом большая часть (86%) оборота приходится на наш экспорт.

Башкирские предприятия могли бы участвовать в модернизации нефтегазохимических мощностей в Узбекистане. Наша республика готова поставлять прицепную, почвообрабатывающую и кормозаготовительную технику, биопрепараты и продукцию АПК.

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В наших судьбах есть дата 11 октября 2018 года – вы приступили к исполнению обязанностей посла, а я приступил к исполнению обязанностей главы республики. Вот видите, мы в одно время приступили. Вы представляете страну, которая нам близка, дорога, понятна, с которой мы очень хотим работать вместе. Мы ведь такой непростой путь прошли. И вот в эти периоды мы оказывали друг другу помощь. Наши 30 медиков в непростое время были в Узбекистане и оказывали помощь. До сих пор теплые отношения, до сих пор переписываются. Так и должно быть – в тяжелое время друг другу помогать.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Будем готовить визит уважаемого Радия Фаритовича, который будет комплексным. Это будут и вопросы экономики, и гуманитарно-культурные изменения, кроме того, обменялись перспективными направлениями, куда нам следует двигаться дальше вместе. Я поблагодарил Радия Фаритовича за оказанное содействие в период пандемии, когда из Башкортостана были направлены врачи.

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