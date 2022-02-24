В Уфе рассказали, как помочь беженцам из ДНР и ЛНР

Почти за 2 тысячи километров от мамы и папы. В Уфу прилетела семья из Донецка – брат и сестра с бабушками. Родителей остановили на границе. Сейчас поддержку приехавшим оказывают общественные организации. Также ведётся сбор продуктов и вещей, чтобы отправить гуманитарную помощь в Ростовскую область.

Ещё несколько дней назад Рома мог обнять маму и папу. Сегодня – почти за 2 тысячи километров. Вместе с сестрой они всё ещё не могут привыкнуть к тишине.

У вас непривычно тихо. Там ночью начинают бум-бум. До нас не долетало, только шум, но когда-то могло и долететь.

Диана Кузнецова

Родителей Ромы и Дианы не выпустили из Донецка, они военнообязанные. Дети прилетели вместе с бабушками.

Фото №1 - В Уфе рассказали, как помочь беженцам из ДНР и ЛНР

Сразу же на границе ему вручили повестку. Не пропустили, забрали паспорт. Он поехал в военкомат. Пока, сказали, до особого распоряжения.

Александра Евдокимова

Нервы. Завтра пойдем на регистрацию. Мы же первые прилетели, как будто ласточки.

Татьяна Коровкина

Бабушки с внуками поселились у родных в Уфе. Андрей и Оксана Евдокимовы 8 лет назад также уехали из Донецка.

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Помогают. Привезли продукты питания, раскладушку. Слава богу, помогают.

Андрей Евдокимов
Фото №2 - В Уфе рассказали, как помочь беженцам из ДНР и ЛНР

Помогают и общественные организации, запущены акции по сбору продуктов и вещей для переселенцев. В региональном отделении партии «Единая Россия» размещён пункт приёма гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. Сбор ведёт и «Народный фронт» в Доме профсоюзов.

Нескоропортящиеся продукты, макароны, крупу, детское питание. Очень много детей, им нужна срочная помощь.

Виталий Брыкин, руководитель исполкома ОНФ в Республике Башкортостан

Общественники надеются собрать около тонны продуктов и вещей первой необходимости. Грузовая машина с гуманитарной помощью отправится в Ростовскую область в начале марта. Кроме того, «Народный фронт» ставит картонные коробки для сбора макулатуры, деньги за сданное вторсырьё тоже будут потрачены на гуманитарную помощь.

Наши предприниматели готовы помочь не только товарами, но и предоставить площадки для заселения. Также готовы помочь психологически, морально, юридически, организовать выездные мероприятия для приезжих.

Ляйсан Николаева, председатель башкирского регионального отделения партии «Опора России»

Если остались вопросы, их можно задать, позвонив в колл-центр, который прежде принимал сообщения о коронавирусной инфекции: 218-19-19. Звонят жители, чтобы уточнить, куда приносить продукты и вещи. Также люди спрашивают, как оформить документы, регистрацию. Пока здесь чаще необычная для операторов тишина. Тишина, к которой не могут привыкнуть и приезжие. Тишина, которую им не хочется услышать на том конце, где остались родные.

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