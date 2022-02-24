В Уфе рассказали, как помочь беженцам из ДНР и ЛНР

Почти за 2 тысячи километров от мамы и папы. В Уфу прилетела семья из Донецка – брат и сестра с бабушками. Родителей остановили на границе. Сейчас поддержку приехавшим оказывают общественные организации. Также ведётся сбор продуктов и вещей, чтобы отправить гуманитарную помощь в Ростовскую область.

Ещё несколько дней назад Рома мог обнять маму и папу. Сегодня – почти за 2 тысячи километров. Вместе с сестрой они всё ещё не могут привыкнуть к тишине.

У вас непривычно тихо. Там ночью начинают бум-бум. До нас не долетало, только шум, но когда-то могло и долететь. Диана Кузнецова

Родителей Ромы и Дианы не выпустили из Донецка, они военнообязанные. Дети прилетели вместе с бабушками.

Сразу же на границе ему вручили повестку. Не пропустили, забрали паспорт. Он поехал в военкомат. Пока, сказали, до особого распоряжения. Александра Евдокимова

Нервы. Завтра пойдем на регистрацию. Мы же первые прилетели, как будто ласточки. Татьяна Коровкина

Бабушки с внуками поселились у родных в Уфе. Андрей и Оксана Евдокимовы 8 лет назад также уехали из Донецка.

Помогают. Привезли продукты питания, раскладушку. Слава богу, помогают. Андрей Евдокимов

Помогают и общественные организации, запущены акции по сбору продуктов и вещей для переселенцев. В региональном отделении партии «Единая Россия» размещён пункт приёма гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. Сбор ведёт и «Народный фронт» в Доме профсоюзов.

Нескоропортящиеся продукты, макароны, крупу, детское питание. Очень много детей, им нужна срочная помощь. Виталий Брыкин, руководитель исполкома ОНФ в Республике Башкортостан

Общественники надеются собрать около тонны продуктов и вещей первой необходимости. Грузовая машина с гуманитарной помощью отправится в Ростовскую область в начале марта. Кроме того, «Народный фронт» ставит картонные коробки для сбора макулатуры, деньги за сданное вторсырьё тоже будут потрачены на гуманитарную помощь.

Наши предприниматели готовы помочь не только товарами, но и предоставить площадки для заселения. Также готовы помочь психологически, морально, юридически, организовать выездные мероприятия для приезжих. Ляйсан Николаева, председатель башкирского регионального отделения партии «Опора России»