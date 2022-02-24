В Уфе рассказали, как помочь беженцам из ДНР и ЛНР

Почти за 2 тысячи километров от мамы и папы. В Уфу прилетела семья из Донецка – брат и сестра с бабушками. Родителей остановили на границе. Сейчас поддержку приехавшим оказывают общественные организации. Также ведётся сбор продуктов и вещей, чтобы отправить гуманитарную помощь в Ростовскую область.
Ещё несколько дней назад Рома мог обнять маму и папу. Сегодня – почти за 2 тысячи километров. Вместе с сестрой они всё ещё не могут привыкнуть к тишине.
Родителей Ромы и Дианы не выпустили из Донецка, они военнообязанные. Дети прилетели вместе с бабушками.
Бабушки с внуками поселились у родных в Уфе. Андрей и Оксана Евдокимовы 8 лет назад также уехали из Донецка.
Помогают и общественные организации, запущены акции по сбору продуктов и вещей для переселенцев. В региональном отделении партии «Единая Россия» размещён пункт приёма гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. Сбор ведёт и «Народный фронт» в Доме профсоюзов.
Общественники надеются собрать около тонны продуктов и вещей первой необходимости. Грузовая машина с гуманитарной помощью отправится в Ростовскую область в начале марта. Кроме того, «Народный фронт» ставит картонные коробки для сбора макулатуры, деньги за сданное вторсырьё тоже будут потрачены на гуманитарную помощь.
Если остались вопросы, их можно задать, позвонив в колл-центр, который прежде принимал сообщения о коронавирусной инфекции: 218-19-19. Звонят жители, чтобы уточнить, куда приносить продукты и вещи. Также люди спрашивают, как оформить документы, регистрацию. Пока здесь чаще необычная для операторов тишина. Тишина, к которой не могут привыкнуть и приезжие. Тишина, которую им не хочется услышать на том конце, где остались родные.