«Большая помощь»: как в Башкирии бесплатно провести газ до границы участка

До конца 2022 года в республике планируется бесплатно подвести газ до границ 130 тысяч земельных участков с домовладениями. Работы уже выполняются в рамках ускоренной догазификации, которая касается населенных пунктов, в которых уже есть сети газораспределения. Как и куда подавать заявки, чтобы бесплатно подвести газ к участку?

Последние штрихи, и маршрут для голубого топлива в дом будет проложен. Газовики соединяют газопровод, выходящий из-под земли, с коммуникациями здания. Проверка на герметичность, опломбирование, и плита на кухне уже становится не просто элементом интерьера.

Этот синий свет в конце тоннеля многодетная семья Исмагиловых ждала не один год. Дом использовали как летнюю дачу. Отопления не было, так что долгое время с тремя детьми ютились в квартире. Теперь же можно планировать переезд. Супруги оплатили только внутренние работы.

Бесплатно до забора, до участка нам провели. Большая помощь получилась нам. До забора было пять метров, хорошо теперь, спасибо большое. Самое главное, что быстро сделали. В ноябре написали заявление, до Нового года нам полностью провели, всё сделали. Альфир и Эльвира Исмагиловы

Федеральная программа социальной догазификации инициирована президентом страны. В Башкортостане она охватывает около 2600 населенных пунктов. Жители республики, входящие в льготные категории, также могут воспользоваться республиканской программой. Участники Великой Отечественной войны, инвалиды и многодетные семьи могут получить сертификаты на газификацию номиналом в 75 или 100 тысяч рублей. Поддержкой воспользовались уже более 5 с половиной тысяч жителей республики. Что же касается догазификации, то для этого нужно изъявить своё желание.

Нам важно, чтобы все, кто хочет подключиться, подали заявку. Поэтому со сбором документов лучше не тянуть. Подать заявку на подключение к сетям газоснабжения можно в клиентских центрах «Газпром газораспределение Уфа», на сайте компании, через портал Единого оператора газификации, сервис Госуслуги или в офисах МФЦ. Ильфир Мулюков, директор филиала «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе