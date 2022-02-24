«Большая помощь»: как в Башкирии бесплатно провести газ до границы участка

До конца 2022 года в республике планируется бесплатно подвести газ до границ 130 тысяч земельных участков с домовладениями. Работы уже выполняются в рамках ускоренной догазификации, которая касается населенных пунктов, в которых уже есть сети газораспределения. Как и куда подавать заявки, чтобы бесплатно подвести газ к участку?
Последние штрихи, и маршрут для голубого топлива в дом будет проложен. Газовики соединяют газопровод, выходящий из-под земли, с коммуникациями здания. Проверка на герметичность, опломбирование, и плита на кухне уже становится не просто элементом интерьера.
Этот синий свет в конце тоннеля многодетная семья Исмагиловых ждала не один год. Дом использовали как летнюю дачу. Отопления не было, так что долгое время с тремя детьми ютились в квартире. Теперь же можно планировать переезд. Супруги оплатили только внутренние работы.
Федеральная программа социальной догазификации инициирована президентом страны. В Башкортостане она охватывает около 2600 населенных пунктов. Жители республики, входящие в льготные категории, также могут воспользоваться республиканской программой. Участники Великой Отечественной войны, инвалиды и многодетные семьи могут получить сертификаты на газификацию номиналом в 75 или 100 тысяч рублей. Поддержкой воспользовались уже более 5 с половиной тысяч жителей республики. Что же касается догазификации, то для этого нужно изъявить своё желание.
Уточнить все подробности можно у специалистов «Газпром газораспределение Уфа» по номеру: 8-800-347-8-800. Сроки выполнения задач сжатые, так как работы необходимо завершить в этом году. Поэтому сама процедура для жителей будет протекать по упрощенной схеме, с сокращенными сроками выдачи разрешений, согласований властями и сетевыми организациями.