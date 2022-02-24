В Уфе стартовала XI зимняя Спартакиада учащихся России

Впервые за десять лет. В Уфе на обновленном спорткомплексе «Биатлон» стартовала зимняя XI Спартакиада учащихся России. Около двухсот спортсменов со всей страны собрались в столице республики, где выявят сильнейших в трёх гонках.

Три медали с бронзовым отливом – такие итоги выступления биатлониста из Башкортостана Эдуарда Латыпова на Олимпийских играх. Одиннадцать лет назад спортсмен приехал в нашу республику и хотел быть похожим на Максима Чудова, медалиста Олимпиады в Ванкувере. И таких историй немало. Заниматься биатлоном в республику приезжают ребята из разных городов и регионов России. Галина Куклева, Павел Муслимов, Максим Чудов, Ольга Вилухина, а теперь и Эдуард Латыпов – те люди, на которых равняются юные звёздочки биатлона.

Это дополнительно подстегивает многих спортсменов, начинающих больше любить биатлон. Это безумно приятно. Сегодня многие девчонки и мальчишки придут, чтобы быть похожим на Эдуарда Латыпова, в дальнейшем побить его рекорд. Максим Чудов, председатель Федерации биатлона и лыжных гонок Республики Башкортостан

В регионе идёт планомерная работа по развитию биатлона. Есть к чему стремиться в плане обучения новых тренерских кадров и внедрению новых технологий. Этими вопросами уже активно занимается федерация. А в прошлом году на уфимском спорткомплексе «Биатлон» прошла реконструкция.

Поддержка была ощутима, асфальтное покрытие, ретраки, лыжи, патроны – это очень сильно. Конечно, наша задача сейчас, чтобы был качественный инвентарь и тренеры, от этого будет зависеть результат. Виктор Никитин, старший тренер сборной Республики Башкортостан по биатлону

Сегодня на уфимском спорткомплексе «Биатлон» началась одиннадцатая зимняя Спартакиада учащихся России. Подобные соревнования не проводились в столице республики десять лет. Почти двести спортсменов собрались в Башкортостане, чтобы выявить сильнейших. Команды из некоторых регионов приезжали на нашу базу заранее, чтобы провести здесь сборы. Но подобная практика на уфимском биатлонном комплексе является регулярной.

Условия отличные, питание тоже. Кормят очень вкусно. Ярослав Прокофьев, участник соревнований /Камчатский край/

В индивидуальной гонке победу у девушек сегодня праздновала Таисия Непоп из Новосибирской области, у юношей сильнейшим стал Айдар Абдуллин из Ульяновска. В субботу пройдут спринтерские заезды, а подведут итоги Спартакиады две воскресные смешанные эстафеты. В этот день награждать призёров турнира планирует приехать трехкратный бронзовый призёр пекинской Олимпиады Эдуард Латыпов.

Вообще занимаюсь биатлоном лет 7-8, вел активный образ жизни в детстве, дедушка решил пойти в биатлон, потом смотрел все выступления, хотел стать как наши спортсмены. Андрей Чубич, участник соревнований /Республика Башкортостан/