В Уфе стартовала XI зимняя Спартакиада учащихся России

Впервые за десять лет. В Уфе на обновленном спорткомплексе «Биатлон» стартовала зимняя XI Спартакиада учащихся России. Около двухсот спортсменов со всей страны собрались в столице республики, где выявят сильнейших в трёх гонках. 

Три медали с бронзовым отливом – такие итоги выступления биатлониста из Башкортостана Эдуарда Латыпова на Олимпийских играх. Одиннадцать лет назад спортсмен приехал в нашу республику и хотел быть похожим на Максима Чудова, медалиста Олимпиады в Ванкувере. И таких историй немало. Заниматься биатлоном в республику приезжают ребята из разных городов и регионов России. Галина Куклева, Павел Муслимов, Максим Чудов, Ольга Вилухина, а теперь и Эдуард Латыпов – те люди, на которых равняются юные звёздочки биатлона.

Это дополнительно подстегивает многих спортсменов, начинающих больше любить биатлон. Это безумно приятно. Сегодня многие девчонки и мальчишки придут, чтобы быть похожим на Эдуарда Латыпова, в дальнейшем побить его рекорд.

Максим Чудов, председатель Федерации биатлона и лыжных гонок Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе стартовала XI зимняя Спартакиада учащихся России

В регионе идёт планомерная работа по развитию биатлона. Есть к чему стремиться в плане обучения новых тренерских кадров и внедрению новых технологий. Этими вопросами уже активно занимается федерация. А в прошлом году на уфимском спорткомплексе «Биатлон» прошла реконструкция.

Поддержка была ощутима, асфальтное покрытие, ретраки, лыжи, патроны – это очень сильно. Конечно, наша задача сейчас, чтобы был качественный инвентарь и тренеры, от этого будет зависеть результат.

Виктор Никитин, старший тренер сборной Республики Башкортостан по биатлону

Сегодня на уфимском спорткомплексе «Биатлон» началась одиннадцатая зимняя Спартакиада учащихся России. Подобные соревнования не проводились в столице республики десять лет. Почти двести спортсменов собрались в Башкортостане, чтобы выявить сильнейших. Команды из некоторых регионов приезжали на нашу базу заранее, чтобы провести здесь сборы. Но подобная практика на уфимском биатлонном комплексе является регулярной.

БАШКОРТТАР-БСТ

Условия отличные, питание тоже. Кормят очень вкусно.

Ярослав Прокофьев, участник соревнований /Камчатский край/

В индивидуальной гонке победу у девушек сегодня праздновала Таисия Непоп из Новосибирской области, у юношей сильнейшим стал Айдар Абдуллин из Ульяновска. В субботу пройдут спринтерские заезды, а подведут итоги Спартакиады две воскресные смешанные эстафеты. В этот день награждать призёров турнира планирует приехать трехкратный бронзовый призёр пекинской Олимпиады Эдуард Латыпов.

Вообще занимаюсь биатлоном лет 7-8, вел активный образ жизни в детстве, дедушка решил пойти в биатлон, потом смотрел все выступления, хотел стать как наши спортсмены.

Андрей Чубич, участник соревнований /Республика Башкортостан/

Возможно, вскоре у этих юных спортсменов будут новые кумиры. Ведь уже сегодня в США начнётся первенство мира по биатлону среди юниоров. В состав сборной России на этот важный форум вошёл и наш земляк, 21-летний Эдуард Имаев.

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