В Уфе стартовала XI зимняя Спартакиада учащихся России

Впервые за десять лет. В Уфе на обновленном спорткомплексе «Биатлон» стартовала зимняя XI Спартакиада учащихся России. Около двухсот спортсменов со всей страны собрались в столице республики, где выявят сильнейших в трёх гонках.
Три медали с бронзовым отливом – такие итоги выступления биатлониста из Башкортостана Эдуарда Латыпова на Олимпийских играх. Одиннадцать лет назад спортсмен приехал в нашу республику и хотел быть похожим на Максима Чудова, медалиста Олимпиады в Ванкувере. И таких историй немало. Заниматься биатлоном в республику приезжают ребята из разных городов и регионов России. Галина Куклева, Павел Муслимов, Максим Чудов, Ольга Вилухина, а теперь и Эдуард Латыпов – те люди, на которых равняются юные звёздочки биатлона.
В регионе идёт планомерная работа по развитию биатлона. Есть к чему стремиться в плане обучения новых тренерских кадров и внедрению новых технологий. Этими вопросами уже активно занимается федерация. А в прошлом году на уфимском спорткомплексе «Биатлон» прошла реконструкция.
Сегодня на уфимском спорткомплексе «Биатлон» началась одиннадцатая зимняя Спартакиада учащихся России. Подобные соревнования не проводились в столице республики десять лет. Почти двести спортсменов собрались в Башкортостане, чтобы выявить сильнейших. Команды из некоторых регионов приезжали на нашу базу заранее, чтобы провести здесь сборы. Но подобная практика на уфимском биатлонном комплексе является регулярной.
В индивидуальной гонке победу у девушек сегодня праздновала Таисия Непоп из Новосибирской области, у юношей сильнейшим стал Айдар Абдуллин из Ульяновска. В субботу пройдут спринтерские заезды, а подведут итоги Спартакиады две воскресные смешанные эстафеты. В этот день награждать призёров турнира планирует приехать трехкратный бронзовый призёр пекинской Олимпиады Эдуард Латыпов.
Возможно, вскоре у этих юных спортсменов будут новые кумиры. Ведь уже сегодня в США начнётся первенство мира по биатлону среди юниоров. В состав сборной России на этот важный форум вошёл и наш земляк, 21-летний Эдуард Имаев.