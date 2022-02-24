В Башкирии провели свои Олимпийские игры

У подножия Торатау прошли Олимпийские игры. Четыре площадки: татарская, русская, чувашская и башкирская. На каждой – спортивные состязания с народным колоритом. Главная дисциплина – лыжно-лучный биатлон. В конкурсах принимали участие как взрослые, так и дети.

Путь к спорту лежит через желудок. У сытых больше энергии, объясняют гости башкирской Олимпиады. Сегодня они смогли побыть спортсменами. У подножия Торатау проходят Олимпийские игры с национальным колоритом. Самой ярким видом стал ачери-биатлон с луком и стрелами. Для участников устроили конкурс. В нем приняли участие и дети. Для 9-летней Дианы Уриновой он стал маленьким стартом в большой спорт.

Кроме лыжного биатлона, гости Олимпиады могли попробовать себя и в других дисциплинах. На площадке организовали конкурсы с играми разных культур: татар, башкир, чувашей и русских. Кольцо забрать никому не удалось, но хорошее настроение все получили.

Как и на любой Олимпиаде, здесь есть свой талисман. Аналогом китайской панде стал башкирский белый медведь. Сегодня он всеобщий любимчик, в особенности любимчик детей.