Хоккеистки уфимской «Агидели» выступили с мастер-классом в Иглинском районе

Мероприятие прошло на спортивной базе, созданной благодаря поддержке местного мецената – организации «33-й легион». С ребятами тренировались игроки разных национальных сборных с опытом выступления на Олимпийских играх. Одна из них – вратарь Анна Пругова. Приехал также Ян Луцак из Чехии – тренер детской команды.

На таких открытых коробках и рождаются юные звёздочки. Из Иглинского района, возможно, вырастет хоккеист, возможно, девочка. Для нас это немаловажный фактор для развития всего женского хоккея в стране.  

Анна Пругова, вратарь ЖХК «Агидель»   

Мы пришли посмотреть местных ребят, как они катаются. Сначала провели разминку, потом сделали катания. Мы показали катания, потому что это очень важная тема при подготовке хоккеистов. Потом мы сделали два упражнения. Одно упражнение с шайбой – броски, владение шайбой. Второе упражнение на катание, как кататься лицом, спиной. Хочу сказать, что ребята здесь очень хорошие, у них хорошие спортивные качества, которые я не ждал. Молодцы.

Ян Луцак, тренер по хоккею

После мастер-класса ребята из команд «33-й легион» и из села Тавтиманово смогли опробовать новые знания в игре. Итоговый счет встречи 9:6 говорит сам за себя. Обладателем кубка местной администрации стали ребята из Тавтиманово.

Фото №1 - Хоккеистки уфимской «Агидели» выступили с мастер-классом в Иглинском районе

Я начал заниматься хоккеем год назад. Мне очень понравился этот вид спорта. Меня привел наш тренер Лутфулин Альфред Салаватович. Нам очень понравилась тренировка. Они помогли нам лучше кататься, мы пробивали буллиты.

Михаил Шамбурский, игрок команды с. Тавтиманово

Было сначала тяжело, а потом легко. Чешский тренер научил нас новым движениям. И мы начали кататься лучше. Я играю за тавтимановскую команду и хочу, чтобы наша команда выиграла.

Радим Хакимов, игрок команды с. Тавтиманово
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ