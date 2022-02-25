Хоккеистки уфимской «Агидели» выступили с мастер-классом в Иглинском районе

Мероприятие прошло на спортивной базе, созданной благодаря поддержке местного мецената – организации «33-й легион». С ребятами тренировались игроки разных национальных сборных с опытом выступления на Олимпийских играх. Одна из них – вратарь Анна Пругова. Приехал также Ян Луцак из Чехии – тренер детской команды.
После мастер-класса ребята из команд «33-й легион» и из села Тавтиманово смогли опробовать новые знания в игре. Итоговый счет встречи 9:6 говорит сам за себя. Обладателем кубка местной администрации стали ребята из Тавтиманово.