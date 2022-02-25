Хоккеистки уфимской «Агидели» выступили с мастер-классом в Иглинском районе

Мы пришли посмотреть местных ребят, как они катаются. Сначала провели разминку, потом сделали катания. Мы показали катания, потому что это очень важная тема при подготовке хоккеистов. Потом мы сделали два упражнения. Одно упражнение с шайбой – броски, владение шайбой. Второе упражнение на катание, как кататься лицом, спиной. Хочу сказать, что ребята здесь очень хорошие, у них хорошие спортивные качества, которые я не ждал. Молодцы.

Ян Луцак, тренер по хоккею