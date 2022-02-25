В Уфе прошли чемпионат и первенство республики по тхэквондо ГТФ

Их разделили по времени выступления, в зависимости от возраста, весовой категории и дисциплины. Состязания стали отборочными на чемпионат страны, который пройдет в Казани. Также впереди у атлетов участие в Кубке России в Грозном и на первенстве мира в Одессе.