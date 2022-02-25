В Уфе прошли чемпионат и первенство республики по тхэквондо ГТФ

Соревнования посвятили 30-летию основания федерации и Дню защитника Отечества. В них приняли участие более 300 спортсменов.
Их разделили по времени выступления, в зависимости от возраста, весовой категории и дисциплины. Состязания стали отборочными на чемпионат страны, который пройдет в Казани. Также впереди у атлетов участие в Кубке России в Грозном и на первенстве мира в Одессе.
Результаты республиканского турнира шли в личный и в командный зачеты по нескольким дисциплинам, среди которых были поединки, формальные комплексы, «стоп-балл» и упражнения на измерение силы удара.