В Иглинском районе открылась выставка «На службе Отечества: героические зарисовки»

Служил в Афганистане с 1986 по 1989 год, оставался сверхсрочную. Служил в роте материального обеспечения водителем, потом санинструктором был, проходил сверхсрочную службу. Символично, что мне 23 февраля вручили награду, которая была присвоена за выход из Панджера в 1989 году.

Нафис Кабаев, участник войны в Афганистане