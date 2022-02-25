В Иглинском районе открылась выставка «На службе Отечества: героические зарисовки»

Выставка с таким названием открылась в Историко-краеведческом музее села Иглино. Экспозиция представляет собой зарисовки, в которых показаны солдаты, защищавшие нашу Родину.
Первыми выставку посетили ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, а также члены «Юнармии» Иглинского района. Памятным знаком за участие в Панджшерской операции был награжден заслуженный ветеран роты материального обеспечения 682-го мотострелкового Уманьско-Варшавского Краснознаменного ордена Кутузова полка Нафис Кабаев.