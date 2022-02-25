В Иглинском районе открылась выставка «На службе Отечества: героические зарисовки»

 Выставка с таким названием открылась в Историко-краеведческом музее села Иглино. Экспозиция представляет собой зарисовки, в которых показаны солдаты, защищавшие нашу Родину.

Мы хотели на этой выставке показать насколько героическая летопись нашей страны великолепна. В нашей стране много таких людей, которые являются ярким примером для молодого поколения. Таких героев очень много, о которых мы должны говорить.

Айгуль Тимербаева, директор Историко-краеведческого музея села Иглино

Первыми выставку посетили ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, а также члены «Юнармии» Иглинского района. Памятным знаком за участие в Панджшерской операции был награжден заслуженный ветеран роты материального обеспечения 682-го мотострелкового Уманьско-Варшавского Краснознаменного ордена Кутузова полка Нафис Кабаев.

Служил в Афганистане с 1986 по 1989 год, оставался сверхсрочную. Служил в роте материального обеспечения водителем, потом санинструктором был, проходил сверхсрочную службу. Символично, что мне 23 февраля вручили награду, которая была присвоена за выход из Панджера в 1989 году.

Нафис Кабаев, участник войны в Афганистане
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