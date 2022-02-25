В Уфе мужчину на электросамокате, который сбил пенсионера, оштрафовали

В Уфе перед судом предстал местный житель, которого обвинили в «причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

В июне прошлого года мужчина передвигался на электросамокате в районе остановки «Фирма Мир». Он сбил 82-летнего пешехода, посадил пострадавшего на скамейку и просто уехал с места происшествия. Пострадавший пенсионер получил перелом левой бедренной кости, ссадины левого плеча. Сам виновник столкновения пришел в полицию на следующий день. Пенсионер был прикован к постели почти три месяца.