В Башкирии при столкновении автомобилей пострадали две пассажирки

Накануне, 24 февраля, в Туймазинском районе произошла авария с пострадавшими. Инцидент зафиксирован на 38 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы.

Около села Николаевка 50-летний уфимец на «Лада Калина» не справился с управлением и допустил занос авто. Машина столкнулась со встречным «ВИС». За рулём второй машины находился 61-летний житель Туймазов.

В аварии травмы получили две пассажирки легкового авто 28 и 55 лет. Им потребовалась госпитализация. Причину аварии предстоит установить.