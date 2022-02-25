В Уфе лабораторию оштрафовали за ложные COVID-результаты

Компания выдавала справки об отрицательном ПЦР-тесте при наличии коронавируса у пациента. В первые недели распространения штамма «омикрон» все положительные результаты направлялись на исследования для установки штамма. После выявления «омикрона» у одной из пациенток сотрудники Роспотребнадзора связались с женщиной, на что она отреагировала удивлением, так как от лаборатории ей пришла справка об отсутствии вируса. Свои слова она подтвердила копией документа.