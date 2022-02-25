В Уфе лабораторию оштрафовали за ложные COVID-результаты

В Уфе компанию, которая предоставляет услуги по лабораторной диагностике, оштрафовали за ложные COVID-результаты. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Компания выдавала справки об отрицательном ПЦР-тесте при наличии коронавируса у пациента. В первые недели распространения штамма «омикрон» все положительные результаты направлялись на исследования для установки штамма. После выявления «омикрона» у одной из пациенток сотрудники Роспотребнадзора связались с женщиной, на что она отреагировала удивлением, так как от лаборатории ей пришла справка об отсутствии вируса. Свои слова она подтвердила копией документа.
Было проведено эпидемиологическое расследование. В компании были обнаружены и другие нарушения, связанные со сроками доставки и обращением с отходами. Суд вынес наказание за нарушения и распространение коронавирусной инфекции на территории республики в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Деятельность лаборатории приостановили.
Фото: Роспотребнадзор по РБ.