ППМИ: в Башкирии сельчане хотят заменить окна в школе

Жители села Кенгер-Менеуз Бижбулякского повторно участвуют в Программе поддержке местных инициатив. В прошлом году им не удалось победить в конкурсе с проектом замены окон в сельской школе. На этот раз они настроены оптимистично и верят в успех. Инициативу на сходе граждан поддержали большинством голосов.

Соблюдая санитарные меры, жители Кенгер-Менеуз пришли на сход граждан в сельский дом культуры. На повестке один главный вопрос – участие в Программе поддержке местных инициатив. Приоритетная задача для сельчан – обеспечить комфортные и безопасные условия для школьников. Для этого нужно заменить окна в учебном заведении, которым уже почти полвека.

Я сам работал директором в этой школе и приказывал, чтобы эти окна не открывали. Это очень опасно. Были случаи, когда там ранились, стёкла падают уже. Вакиль Ахметзянов, житель с. Кенгер-Менеуз

Школу открыли 47 лет назад. Сегодня здесь учатся 120 детей, в том числе и из четырех ближайших населенных пунктов. Для них работают дополнительные кружки, особой популярностью пользуются шахматы. Но играть приходится в коридоре – теплее, чем в классах.

Наша школа построена в январе 1975 года, с тех пор замены окон не было. Дует. Постоянно заклеиваем бумажкой. Во время буранов у нас между окон сугроб большой получается. И в кабинетах тоже прохладно. Римма Ахметова, директор школы с. Кенгер-Менеуз

Учителя надеются, что следующей зимой такой проблемы уже не будет. И всем селом готовы поддержать программу ППМИ не только финансово, но и трудовыми ресурсами. Помочь в замене окон. В своей победе сельчане уверены, поэтому решают, какой проект будет следующим.