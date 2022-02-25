В Башкирии ветеран Великой Отечественной войны отметила вековой юбилей

Вековой юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны из Иглинского района Райфа Насырова. Пенсионерка участвовала в обороне Сталинграда, кавалер ордена Отечественной войны и множества правительственных наград.

Сегодня ей исполнилось 100 лет, но события 80-летней давности она до сих пор помнит в деталях. Как работая школьным учителем в 1942 году получила повестку. Это было 5 мая, тогда она попала в зенитно-артиллерийский полк и встала на оборону Сталинграда. Поначалу боец Райфа изучала модификации вражеских самолетов и бомбардировщиков.

Дальше – ожесточенные бои в Сталинграде, где батарею Райфы Габдрауфовны разбомбили фашисты, а она сама получила тяжелое ранение. После долгого лечения и восстановления ее отправили в 679-й зенитный артиллерийский полк, в нем она служила до конца войны. Победу встретила у берегов Черного моря командиром отделения в звании младшего сержанта. Демобилизовалась Райфа Габдрауфовна только в августе 1945 года.