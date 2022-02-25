В Уфе молодому хоккеисту диагностировали опухоль мозга

Да, сейчас нелегкие времена, но я убежден, что победа близко, тем более с такой поддержкой. Сейчас я в Германии с родителями. Прохожу все необходимые медицинские процедуры, тренируюсь на земле, три раза в неделю выхожу на лед — все с учетом предписаний врачей. Еще раз — спасибо каждому от меня и моих родителей за участие и теплые слова. С Богом я все пройду и стану победителем. Всех обнял, приподнял, покружил.

Родион Амиров