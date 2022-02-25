В Уфе молодому хоккеисту диагностировали опухоль мозга

20-летний Родион Амиров, нападающий «Салавата Юлаева» обратился к болельщикам в социальных сетях. Недавно стало известно, что у молодого спортсмена диагностировали опухоль мозга.

Фото №1 - В Уфе молодому хоккеисту диагностировали опухоль мозга

Амиров сообщил, что на данный момент находится с семьей в Германии, где проходит все необходимые медицинские процедуры. Тренировки при этом спортсмен не бросает.

Да, сейчас нелегкие времена, но я убежден, что победа близко, тем более с такой поддержкой. Сейчас я в Германии с родителями. Прохожу все необходимые медицинские процедуры, тренируюсь на земле, три раза в неделю выхожу на лед — все с учетом предписаний врачей. Еще раз — спасибо каждому от меня и моих родителей за участие и теплые слова. С Богом я все пройду и стану победителем. Всех обнял, приподнял, покружил.

Родион Амиров 

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард принял участие в 10 встречах, в которых ему удалось забросить одну шайбу и сделать три результативные передачи. Родион Амиров выступал за сборную России на молодежных чемпионатах мира 2020 и 2021 года.

Фото: amirovrodya

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