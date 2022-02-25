В Уфе молодому хоккеисту диагностировали опухоль мозга

20-летний Родион Амиров, нападающий «Салавата Юлаева» обратился к болельщикам в социальных сетях. Недавно стало известно, что у молодого спортсмена диагностировали опухоль мозга.
Амиров сообщил, что на данный момент находится с семьей в Германии, где проходит все необходимые медицинские процедуры. Тренировки при этом спортсмен не бросает.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард принял участие в 10 встречах, в которых ему удалось забросить одну шайбу и сделать три результативные передачи. Родион Амиров выступал за сборную России на молодежных чемпионатах мира 2020 и 2021 года.
Фото: amirovrodya