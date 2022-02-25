Жительницу Уфы обвинили в убийстве родной матери

15 февраля в состоянии алкогольного опьянения девушка разозлилась на 49-летнюю маму – якобы женщина мешала ей спать. Она схватила нож и ударила им маму в шею. От полученного ранения женщина скончалась сразу.

После этого девушка помыла тело матери, переодела, убрала все следы преступления и рассказала сожителю, что её мама скончалась от естественных причин. Прибывшим врачам и полиции девушка рассказала ту же версию. Несмотря на то, что ранение было небольшим, а женщина действительно болела, судебно-медицинской экспертизе удалось установить реальную причину смерти.