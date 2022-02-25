Жителя Башкирии на заправке придавил большегруз

Как сообщает ГИБДД Хакасии, водитель большегруза двигался по территории заправочного комплекса, который расположен по улице Дружбы Народов. В один момент авто чуть не наехало на «Ладу Веста». Свой автомобиль попытался защитить мужчина, поэтому встал между двумя транспортными средствами и пострадал сам.