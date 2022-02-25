В Башкирии резко снизилась суточная заболеваемость коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

В Башкирии, например, резко снизилась суточная заболеваемость коронавирусом. За последние сутки вирус выявили у 3877 человек. При этом за прошлые сутки коронавирус нашли у 4196 пациентов. Общее количество заболевших достигло 211 503. За сутки выздоровели 3718 пациентов (163 297), скончались – 21 (5152). Госпитализация потребовалась 278 пациентам.