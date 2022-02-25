Житель Башкирии до смерти избил родного отца

Перед судом в Учалинском районе предстал 36-летний местный житель, которого обвинили в жестоком убийстве отца.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за неприязненных отношений с отцом напал на него с кулаками. Он нанёс родственнику около восьми ударов по голове и туловищу. Пенсионера экстренно госпитализировали, но полученные травмы оказались смертельными.
Сам мужчина заявил, что не думал, что такие удары приведут к гибели отца. Свою вину, однако, он признал. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.