Житель Башкирии до смерти избил родного отца

Перед судом в Учалинском районе предстал 36-летний местный житель, которого обвинили в жестоком убийстве отца.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за неприязненных отношений с отцом напал на него с кулаками. Он нанёс родственнику около восьми ударов по голове и туловищу. Пенсионера экстренно госпитализировали, но полученные травмы оказались смертельными.