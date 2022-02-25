Радий Хабиров посетил уфимский Центр детского и диетического питания

Главе республики показали условия производства пищевых полуфабрикатов и готовые блюда. Мощности организации включают торгово-производственную базу, два комбината питания, три отделения молочных кухонь и две школьные столовые. Коллектив из полутора тысячи специалистов обслуживают 126 тысяч уфимских школьников и воспитанников детских садов.
В 2021 году Центр детского и диетического питания занял II место в федеральном конкурсе «Лучшая столовая школы города-миллионника». Радий Хабиров отметил, что большинство продуктов, поступающих в систему социального питания республики, – местного производства.
Вся продукция для приготовления полуфабрикатов и блюд проходит многоступенчатый контроль качества. Кроме того, готовые изделия также проверяются непосредственно на базе перед отправкой. Специально для школ и детских садов диетологи разработали несколько видов кисломолочных продуктов, в том числе биойогурты, бифилайфы, ацидолакт. Мясные полуфабрикаты готовятся без добавления специй и без использования масла. Упор сделан на правильном питании.