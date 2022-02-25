Радий Хабиров посетил уфимский Центр детского и диетического питания

Главе республики показали условия производства пищевых полуфабрикатов и готовые блюда. Мощности организации включают торгово-производственную базу, два комбината питания, три отделения молочных кухонь и две школьные столовые. Коллектив из полутора тысячи специалистов обслуживают 126 тысяч уфимских школьников и воспитанников детских садов.

В 2021 году Центр детского и диетического питания занял II место в федеральном конкурсе «Лучшая столовая школы города-миллионника». Радий Хабиров отметил, что большинство продуктов, поступающих в систему социального питания республики, – местного производства.

Когда я начинал работать Главой Башкортостана, мы не знали производителей пищевой продукции. Например, 90% мяса поступало из-за пределов республики. Сейчас 82% – это башкирское мясо. Оно качественное и безопасное. Мы создали единое меню, систему контроля и общения с родителями. Проводим анкетирование детей, как они хотят кушать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вся продукция для приготовления полуфабрикатов и блюд проходит многоступенчатый контроль качества. Кроме того, готовые изделия также проверяются непосредственно на базе перед отправкой. Специально для школ и детских садов диетологи разработали несколько видов кисломолочных продуктов, в том числе биойогурты, бифилайфы, ацидолакт. Мясные полуфабрикаты готовятся без добавления специй и без использования масла. Упор сделан на правильном питании.

Фото №1 - Радий Хабиров посетил уфимский Центр детского и диетического питания

Наша задача, в том числе рассказывать детям, почему это питание такое. Почему на тарелке лежит не жареный окорочок, а котлета на пару. Формировать культуру питания у детей, чтобы они понимали, что это не просто вкусно, но ещё и полезно.  

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан
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