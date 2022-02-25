Радий Хабиров посетил уфимский Центр детского и диетического питания

Наша задача, в том числе рассказывать детям, почему это питание такое. Почему на тарелке лежит не жареный окорочок, а котлета на пару. Формировать культуру питания у детей, чтобы они понимали, что это не просто вкусно, но ещё и полезно.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан